Kumar oynanan adrese koçbaşı ile baskın: 11 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince koçbaşı ile kapısı kırılarak baskın yapılan adreste kumar oynarken yakalanan 11 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze’de bir ikamette kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri giren polis ekiplerince 11 kişi korona virüs önlemlerini hiçe sayarak kumar oynarken suçüstü yakalandı. İkamette yakalanan 11 kişiye sokağa çıkma, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı. Baskında ayrıca kumar oynayan 8 şahsa idari, ikamet sahibi 1 şahıs hakkında da adli işlem uygulandı.