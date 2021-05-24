Kumar operasyonunda polisi gören camdan atladı

Edirne’de, kumarhaneye çevrildiği belirlenen eve düzenlenen operasyonda bazı şahıslar camdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Sokak kısıtlamasını ve pandemi kurallarını hiçe sayan kişilere ceza yazıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1. Murat Mahallesi Bülent Alamut Caddesi’nde bir eve, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Kapıda polis ekiplerini gören iki kişi, camdan atlayarak kaçmaya çalışsa da evin etrafında bekleyen polis ekipleri tarafından yakalandı. Sokak kısıtlamasını ve korona virüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen evdeki 9 kişiye cezai işlem uygulandı.

Operasyon esnasında, masada bulunan şahısların kumar oynadığına dair bir ize rastlanmazken, polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıtları ele geçirildi. Ayrıca, evin ortasına yuvarlak masa konulduğu, camın koyu renkli perdeyle kapatıldığı ve mutfak kısmında çay ocağının aktif olduğu kameralara yansıdı.