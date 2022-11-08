Kumar malzemelerini asitle eriterek yok etmişler

Adana’da daha önceki baskın sonrası mühürlenen sendika binasına, mühür süresinin dolmasıyla birlikte tombala oynatıldığı iddiasıyla yeniden baskın yapıldı. Kapıyı açmayan şüphelilerin, strafordan yapılan tombala malzemelerini asit bazlı kimyasal madde ile erittikleri tespit edildi. Baskında binadaki 70 kişi hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl Nisan ayında kumar oynatıldığı belirlenerek mühürlenen merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle’deki İnc-İş Sendikası tabelasının asılı olduğu binada yine kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Binayı izlemeye alan ekipler sendika tabelasının indirildiği ancak iç düzeni aynı olan binaya gece saatlerinde onlarca insanın girip çıktığını belirledi. Ekipler, savcılıktan alınan arama izni ile adrese baskın yaptı. İçerideki şüphelilerden kapıları açmalarını isteyen polisler, uzun süre direndikten sonra kapıyı açtı.

Binada yapılan aramada, daha önceki baskınlarda tombala malzemelerini tuvalete ve sokağa atarak gizlemeye çalışan şüphelilerin bu kez farklı bir yöntem geliştirdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, daha önce kağıt, plastik ve metalden yapılan tombala malzemeleri strafordan imal ettiği, yakalanmamak için baskın sırasında tuvalette sakladıkları asit bazlı kimyasallar ile bu malzemeleri erittiği belirlendi. Bu nedenle baskında kumar malzemelerine ulaşamayan ekipler, şüphelilerin eritme işleminde kullandığı kimyasallara detaylı incelemek üzere el koydu.

Baskın sırasında binada yakalanan ve haklarında idari işlem başlatılan 70 kişinin sendika üyesi de olmadıkları öğrenildi.