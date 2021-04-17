Kumar baskınında mutfak dolabının içinden çıktı

Antalya’da jandarma tarafından bir eve yapılan yapılan kumar baskınında 17 kişi yakalandı. Jandarmayı görünce mutfak dolabının içine giren kumarcı da jandarmadan kaçamadı. Dolabın kapağını açan jandarma firari kumarcıyı buldu.

Türkiye Genelinde yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında Aksu ilçesinde İ.T. isimli vatandaşa ait müstakil tek katlı evde kumar oynandığına dair alınan duyum üzerine eve baskın yapan jandarma 17 kişinin kumar oynadığı tespit etti. Yapılan aramada masa üzerinde suçta kullanılan ve oyun oynandığı tespit edilen 10 deste iskambil kağıdı ve 2 kutu okey taşı ele geçirilerek el konuldu. Yakalanan bazı vatandaşlar maskelerle gözlerini kapatarak tanınmamaya çalıştı.

Kumar oynayan 16 kişi hakkında Kabahatler Kanununun 34. maddesine istinaden toplam 21 bin 376 TL, Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun kararı gereği sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplamda 53 bin 550 olmak üzere toplamda 74 bin 926 TL idari para cezası uygulandı. Ev sahibi İ.T. hakkında adli işlem yapıldı.