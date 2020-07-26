Kumar baskınında 8 kişiye 9 bin 800 TL para cezası

Karabük’te kumarhaneye çevrilen ikamete düzenlenen baskında suçüstü yakalanan 8 kişiye toplam 9 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir adreste kumar oynandığını tespit etti. Ekipler gece yarısı düzenlediği baskında 8 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.S.Ü., R.Ş. ve E.U. isimli şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından adli işlem başlatılırken, 8 kişiye de kumar oynamak kabahat fiilinden kişi başı bin 225 TL olmak üzere toplam 9 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, baskında ele geçirilen kumar materyallerine el konuldu.