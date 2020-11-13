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Kumar baskınında 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza

ESKİŞEHİR'DE BİR DERNEK BİNASINDA KUMAR OYNATILDIĞI İDDİASIYLA OPERASYON DÜZENLEYEN POLİS EKİPLERİ 10 KİŞİYE PARA CEZASI KESTİ.

Asayiş 13.11.2020, 13:13
Kumar baskınında 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza

Eskişehir’de bir dernek binasında kumar oynatıldığı iddiasıyla operasyon düzenleyen polis ekipleri 10 kişiye para cezası kesti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, Ertuğrulgazi Mahallesi Damlalar Sokak’taki bir dernek binasına operasyon düzenledi. Ekipler, düzenlenen operasyonda kumarhaneye çevrilen binada sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğini ve kumar oynadığını tespit ederek, 10 kişiye toplam 31 bin 500 lira para cezası kesti. Ayrıca, dernek başkanı E.D. hakkında ise ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.
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