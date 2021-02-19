Kumar baskını: 10 kişiye ceza yağdı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından kahvehanelere yapılan uygulamada 10 kişiye ceza yazıldı.

Kdz. Ereğli’de Emniyet Müdürlüğü ruhsatsız kahvehanelere operasyon düzenledi. Yapılan uygulama sonrası 10 kişiye Korona virüs tedbirlerine aykırı olarak bir araya geldikleri ve kumar oynadıkları tespit edilirken, 200 TL paraya el konulduğu ayrıca kapalı alanda sigara içtikleri tespit edildiği öğrenildi.

Yapılan kimlik kontrolünde K.K. (63), M.D (34), E.D. (33), F.B. (45), M.A (46), C.Ş. (58), Ç.T.(42), C.Y. (55), Y.K (58) ve U.Ş. (30) isimli şahısların her birine 900 TL, kahvehane içerisinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye 5 bin 344 TL ayrıca iş yeri sahibine 3 bin 180 TL olmak üzere, toplamda 20 bin 103 TL idari para cezası uygulandı ve iş yeri faaliyetine son verildi.

Kapalı alanda sigara içilmesi ile ilgili idari para cezası düzenlenirken, iş yerinin mühürlenmesi ile ilgili gerekli yazışmalar yapıldığı öğrenildi.