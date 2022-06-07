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Kum yüklü tır otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa’da kum yüklü tırın otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Asayiş 07.06.2022, 14:25
Kum yüklü tır otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa’da kum yüklü tırın otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Bozova karayolunun Tülmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. H.B. idaresindeki 34 ABM 655 plakalı Scania marka tır, önünde seyreden H.T. yönetimindeki 63 B 1760 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede inceleme çalışmaları başlattı.

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