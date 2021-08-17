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Kum yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde yeni yapılan yola kum taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Asayiş 17.08.2021, 15:29
Kum yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde yeni yapılan yola kum taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Kozan Organize Sanayi Bölgesi Kemer Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İbrahim Durna yönetimindeki 01 BMC 70 plakalı tır seyir halinde iken yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü İbrahim Durna yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Yaralı tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis, kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
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