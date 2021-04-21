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Kum Adası’nda tedirgin eden balık ölümleri

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan Kum Adası’ndaki balık ölümleri görenleri tedirgin ediyor.

Asayiş 21.04.2021, 12:50
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Kum Adası’nda tedirgin eden balık ölümleri

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan Kum Adası’ndaki balık ölümleri görenleri tedirgin ediyor.

Lapseki’ye bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum Adası’nda olta ile amatör balık avcılığı yapan vatandaşlar tarafından fark edilen gümüş balıklarının toplu ölümlerinin geçen sene de meydana geldiği ifade edildi. Deniz suyunun akıntısıyla gerçekleşen sıcak-soğuk su dalgalanmasıyla öldüğü düşünülen balıklar için yetkililer tarafından inceleme başlatılması bekleniyor.

Kum Adası üzerinde dolaşan martılar, gün boyunca sahile vuran balıkları kolayca avlıyor.
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