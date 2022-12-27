Kulüp başkanı sahaya girerek saldırdığı rakip futbolcu ile barıştı

Yalova’da oynanan amatör maçta sahaya inen Yeşilovaspor Başkanı Yalçın Oruç, saldırdığı rakip takım oyuncusu ile barıştı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Süper Amatör Ligi’nde mücadele veren Yeşilovaspor ile Çınarcık Belediyespor geçtiğimiz pazar günü Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelenin ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada sahaya atlayan Yeşilovaspor Kulüp Başkanı Yalçın Oruç, Çınarcıksporlu bir futbolcuya tokat attı. Saldırıya uğrayan sporcu yere düşerken kulüp başkanı polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Maç sonrası futbolcular ve tribündeki vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Olaylar sırasında bazı taraftarların sahaya indiği gözlemlendi.

Yaşanan saldırı sonrasında Yeşilovaspor Başkanı Yalçın Oruç ve yönetimi Çınarcık Belediyespor yönetimini ziyaret etti. Oruç, yaşananlardan dolayı yaşadığı pişmanlığı ifade etti. Ziyarette hazır bulunan saldırdığı rakip oyuncu Yiğit Keskin’den özür dileyen Oruç, “Yaşanmaması gereken bir olayı tatlıya bağladık. Çınarcık Belediyespor ile oynanan müsabaka sonunda hiç tasvip etmediğim ve yaşanmasını istemediğim bir olayı aşırı reaksiyon göstererek yaşadık. Çınarcık Belediyespor bizim kardeş takımımızdır” diye konuştu.