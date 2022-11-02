Kulu’da şüphe üzerine durdurulan şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Konya’nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin okul çevresinde dolanan şüpheli şahsın üzerinde yaptığı aramada; 20 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar, 7 adet tabanca fişeği ve bir adet muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için mücadelesini sürdürüyor. Polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için özellikle okul bölgelerinde denetimleri sıkı tutuyor. Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde okul çevrelerinde dolaşan bir şahıs, poliste şüphe uyandırdı. Öğrencilerin öğle arası istirahatine çıkacağı vakitte bölgede bulunan şüpheli B.E.’yi durduran polis ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı aramada 20 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar, 7 adet tabanca fişeği ve bir adet muşta ele geçirdi. 19 yaşındaki B.E., hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’ suçundan işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelinin daha önce de hırsızlık, tehdit, yaralama gibi çeşitli suçlardan 13 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.