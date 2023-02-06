Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Malatya’da 88 vatandaş hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son alınan bilgilere göre Malatya’da 88 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 288 kişinin ise yaralandığını söyledi.

7,4 şiddetindeki depremin ardından Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Valilik Kriz masasında yetkililerden bilgiler aldılar. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son alınan bilgilere göre Malatya’da enkaz altında kalan 88 vatandaşın hayatını kaybettiğini bin 288 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılardan 27’isinin sağlık durumunun ağır olduğunu ifade eden Ersoy, şehir merkezinde 76, Doğanşehir ilçesinde ise 150 binanın tamamen yıkıldığını söyledi.

Deprem sonrası komşu illerden çok sayıda arama-kurtarma ekibinin yola çıktığını da ifade eden Ersoy, büyükşehirlerden de kargo uçakları ile arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine yönlendirildiğini söyledi. Deprem bölgesinde barınma için de tüm hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Ersoy, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakanlar daha sonra deprem bölgesine giderek sahada incelemelerde bulundu.