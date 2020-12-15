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Kulp’ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bazı vatandaşlar, korona virüs riskini hiçe sayarak ATM önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan bekledi.
Asayiş 15.12.2020, 17:33
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bazı vatandaşlar, korona virüs riskini hiçe sayarak ATM önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan bekledi.Kulp’ta bazı vatandaşlar, Yeni Mahallede bulunan bir bankanın önündeki ATM’de sıraya girdi. Korona virüs riskini hiçe sayan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını çiğneyip yan yana bekledi. Sosyal mesafenin unutulduğu bölgede vatandaşların maskeli olduğu gözlendi. Vatandaşlardan bazılarının maske bile takmadığı görüldü.
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