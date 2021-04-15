Kulp şehitlerin kanı yerde kalmadı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 8 Nisan 2020 de 5 sivil ile 9 Ocak 2021’de uzman çavuş Mehmet Çelik’i şehit eden teröristler düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Şehitlerin yakınları, operasyonlar nedeni ile devlet yetkililerine teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1’i terörden arananlar listesinde turuncu kategorideki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili detayları açıkladı. Bakan Soylu, ’’Eren- 2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu sırasında, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından icra edilen operasyonda 8 Nisan 2020 tarihinde Kulp ilçesi Güleç Mahallesi’nde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştiren, ayrıca 9 Ocak 2021 tarihinde icra edilen Yıldırım- 7 Operasyonunda aynı bölgede Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’i şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir’’ dedi. Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda turuncu kategoride yer alan ’Dara Zagros’ kod adlı Abdulsittar Özer olduğunun belirlendiği ayrıca, bölgede operasyonlara devam edildiği de bildirildi.

Aileler teşekkür etti, arkalarında kimler varsa onlarında ceza çekmesin istedi

Güleç Mahallesi kırsalında PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sedat Hazar, Burhan Tanrıkulu, Ahmet Erboğa, Alaattin Yıldız ve Hacı Akdeniz’den geriye gözü yaşlı anne, baba, kardeş ve eşlerinin yanı sıra 21 çocuk kaldı. Şehitlerin kanı yerde kalmadığını öğrenen aileler Bakan’a teşekkür etti. Şehit Sedat Hazar’ın eşi Miyaser, eşi varken huzurlu olduğunu eşi gittikten sonra huzurunun kalmadığını söyledi.

Oğlu Vedat Hazar ise ’’Sağ olsunlar içimizdeki acı dinmeyecek ama bir nebzede olsa içimiz rahatladı. Dün akşam Bakan Süleyman Soylu’dan duyduk şehitlerin failleri etkisiz hale getirilmiş. Devletimiz yanımızda kendilerine güveniyoruz, emeği geçenlerden kişilere buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Oradaki 5 şehit dışarıyla bir ilgisi yok normal kendi hayatlarında yaşayan ve ekmek parası için oraya gittiler bu vahşet yaşandı’’ diye konuştu.

Şehitlerden Ahmet Erboğa da (32) geride 5 çocuğuna doyamadan yaşamdan koparıldı. Şehit Erboğa’nın oğlu Mekin Erboğa, kendisine çok büyük bir yük düştüğünü aktardı. Erboğa, ’’Huzur hiç yoktu, 1 yıl boyunca babamızı özledik, 2 tanesi yakalanmış biz tamamının yakalanmasını istiyoruz, hiç biri kalmasın. Bu yüküm kolay değil, çok zor. Küçük kardeşlerim soruyor baba nerede, bizde gelecekler diyoruz gelmiyor’’ şeklinde konuştu.

Şehidin ağabeyi Mehmet Erboğa ise acılarının ilk gün ki gibi olduğunu söyledi. Erboğa, ’’Her sabah uyandığımızda acımız taze, sanki aynı gündür. Hep böyle üzülerek dindiremiyoruz. O failleri ve yardım edenlerden dün 2’si yakalanmış. Mutlu olduk, yardım ve yataklık yapanların hepsi yakalanmasını istiyoruz. Kardeşin herhangi bir zararı yoktu ekmeği için gitmişti. Orada o zulme uğradı, unutulmayacak bir olay. Geride 5 yetimi kaldı” dedi.