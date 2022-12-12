Kulmluca’da sel felaketi vatandaşı evsiz ve serasız bıraktı

Antalya ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Kumluca ilçesinde hayatı adeta felç etti. Sel felaketinin yaşandığı ilçede derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kumluca ve Finike ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken birçok sera da sular altında kaldı. İki çocuklu aile ise mahsur kaldıkları noktadan kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Bir itfaiye aracı yolun çökmesi sonucu suya batarken, evlerinde mahsur kalan aileler küçük çocuklarıyla birlikte kepçe yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan ailede bir bebek ve 3 yaşlarında bir çocuk bulunuyor.

23 senedir Kumluca’da yaşayan 50 yaşındaki Durali Aktaş, “Belediyenin temizlemediği kanallar yüzünden bütün Kumluca’yı su bastı. Yağmur gece saatlerinde oldukça yoğundu” şeklinde konuştu. Şu an 100 bin TL zararı olduğunu ifade eden Aktaş, “Şu an ya eşyaları yükleyip kaçacağız, ya da başka bir çare bulacağız. Üzgünüm, evim buradaydı ama içi su dolu ve eve giremiyorum. Gece sığınacak bir yer bulacağım. Bütün varlığım gitti yapabileceğim hiçbir şey yok. Seramda da domates vardı” dedi.

“Evimize giremiyoruz”

Durum karşısında konuşmakta zorlanan Durkadın Tüzün, “Bunca emek gitti domatesi yeni sattık, iki buçuk dönüm bir seramız vardı, evimizi de su bastı. Eve giremiyoruz kamyonu çalıştırdık ve gidiyoruz. Akşam, çocuklarım var onların evine gideceğim. Üzgünüm” ifadelerini kullandı.