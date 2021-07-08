banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Korona geçirenlere 2. doz hakkı yeniden verildi
Korona geçirenlere 2. doz hakkı yeniden verildi
Euro 2020'de finalin adı: İtalya-İngiltere
Euro 2020'de finalin adı: İtalya-İngiltere
Akbank'tan açıklama: ATM'lerden para çekme başladı
Akbank'tan açıklama: ATM'lerden para çekme başladı
Haiti'de sıkıyönetim ilan edildi
Haiti'de sıkıyönetim ilan edildi

Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın, paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde ise maddi hasar oluştu.

Asayiş 08.07.2021, 09:26
Kullanılmayan iş yerinde yangın çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın, paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde ise maddi hasar oluştu.

Yangın, sabaha karşı İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi’nde bulunan kullanılmayan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu