Kullandığı taksinin ruhsatının iptal olduğunu uygulamada öğrenince şoke oldu

Taksim’de gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulamasında belediyenin verdiği taşıma ruhsatı iptal olan ticari taksinin sürücü şok oldu. Ticari taksi sürücüsüne bin 339 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent genelinde Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulama polis helikopteri ve özel harekat ekipleri de destek verdi. Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durduruldu. Araçlar tek tek aranırken vatandaşlarında GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

3 ay önce ruhsatı iptal edilen ticari taksi trafikten men edildi

Uygulamada polis ekipleri tarafından durdurulan bir ticari taksi sürücüsü ise kullandığı taksinin belediyenin verdiği taşıma ruhsatının 3 ay önce iptal olduğunu duyunca şok oldu. Polis ekiplerinin tutanak yazdığı esnada gazetecilere yanıt veren taksi şoförü, “Benimle alakalı bir durum değil diğer şoför arkadaşla ilgili bir durum. Bizde ansızın karşılaştık. Her halde sistemsel bir durum oldu o nedenle gözükmedi. Çünkü ben bu araca 20 gündür kayıtlıyım. 20 gün oldu ben bu aracı aldım. Her halde sistemle alakalı bir problem var. Ehliyetimle, şoförlüğümle ya da benim hizmetimle alakalı bir problem yok. Geçmişten olduğu için bende şu an şaşırdım yani” şeklinde konuştu.

Trafik polisi ekiplerinden alınan bilgiye göre ticari taksi sürücüsüne bin 339 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

