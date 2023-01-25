Kullandığı kepçesinin altında kalarak öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çalıştığı inşaatın istinat duvarı çökünce kullandığı kepçenin altından kalarak hayatını kaybetti. Kepçenin yola düşmesi nedeniyle Yalıçiftlik yolu trafiğe kapandı.

Kaza, Yalıçiftlik Mahallesi girişinde meydana geldi. Yalıçiftlik mahallesinde bir inşaatta firmasının yaptırdığı evlerin önündeki istinat duvarında çalışma yapan kepçe operatörü Mervan Öztekin(38) bir anda istinat duvarının çökmesiyle kepçeyle devrildi. Devrilen kepçenin altında kalan Öztekin, yaşamını yitirdi. Kazayı gören inşaat çalışanları kazayı jandarmaya ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kepçe operatörünün öldüğünü tespit etti. İtfaiye ekipleri ise kepçenin altında kalan Öztekin’i çıkarmak için çalışma başlatırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Evli ve 2 çocuk babası Mervan güçlükle kepçenin altından çıkarıldı. Öztekin’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, yola devrilen kepçe nedeniyle yol uzun bir süre araç trafiğine kapandı. Ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.