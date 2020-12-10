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Kullandığı iş makinesinin altında kalan genç hayatını kaybetti
Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin şarampole yuvarlandığı kazada 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Asayiş 10.12.2020, 23:30
Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin şarampole yuvarlandığı kazada 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Serik ilçesine bağlı nebiler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halil Ş.’nin kullandığı iş makinesi kontrolden çıkarak 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kepçenin altında kalan Halil Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde öldüğü belirlenen gencin cansız bedeni Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri araştırma başlatırken, gencin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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