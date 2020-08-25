Küle dönen metrobüs kaldırıldı

Bakırköy’de seyir halinde çıkan yangında kısa sürede küle dönen metrobüs olay yerinden kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bakırköy İncirli durağı yakınlarında yaşandı. Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan Mercedes Conecto model metrobüs seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre içerisinde alev alan otobüs yanarak küle döndü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Küle dönen metrobüs çalışmaların ardından vinçler yardımıyla kaldırıldı. Metrobüs yolunda temizleme çalışması yapılırken, kapatılan E5 karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.