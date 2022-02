Küle dönen evde Kur’an-ı Kerim sağlam kaldı

Adana’nın Kozan ilçesinde Durmuşlu mahallesinde fırın işçisi Yunus Köse’nin (40), evinde gece 03.00 sularında çıkan yangınında eşyalar küle dönerken Kuran-ı Kerim’in sağlam kalması dikkat çekti.

Kozan’ın Durmuşlu Mahallesinde 10 Şubat günü sabaha karşı çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan 2 Kuran-ı Kerim ise küle dönen eşyaların içinde zarar görmedi.

Fırın işçisi Yunus Köse Kozan’da annesi Sıdıka Köse(74) ile kaldığı gün evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Yangını iş yerinde öğrenerek evini söndürmek için mahallesine giden Yunus Köse, itfaiye ekiplerinin müdahalesi endişe içinde izledi.

Yangın sonrası ev, içindeki eşyalarla birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi. Ancak evin içinde Kuran-ı Kerimlerin yanmadığını fark eden Köse, bunun Allah’ın bir hikmeti olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yıllardır tüm birikimi olan evinin küle dönmesine üzüldüğünü ama gelen Allahtan diyerek can kaybı olmadığına şükrettiğini söyleyen Yunus Köse, “Kuran-ı Kerimlerde hiç bir şey yok. Her şey kül oldu. Kuran-ı Kerimler Allah tarafından korunmuş. Ne yaparsa Allah yapar. Fırın işçisiyim. Her gün burada kalıyordum. Bu gün Kozan’da kaldım. Her taraf yanmış sadece bu odada Kuran-ı Kerim yanmıyor. Burada büyük Kur’an, diğer odada da yine herşey yanıyor ama Kuran-ı Kerim yanmıyor. Zor bir durum oldu benim için. Devletimden yardım olursa sevinirim” diye konuştu.

Evi yanan Yunus Köse’ye AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili yönetimi ile ziyarette bulunarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.