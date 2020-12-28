Kulakları duymayan yaşlı kadın acil yardım ekiplerini alarma geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan yaşlı çift; polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İtfaiye yardımıyla eve balkondan giren polis ekipleri, içeride olan yaşlı kadının kulaklarının duymadığı için kapıyı açmadığı anlaşıldı.

Olay, Topçular Mahallesi Palandöken Sokakta bulunan bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dünden bu yana haber alınamayan Hacı ve Hatice A. çiftini merak eden komşuları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapının zilini çalarak içeriye seslendi. Uzun süre zilin çalınmasına rağmen kapı açılmayınca, polis ekipleri itfaiye ekiplerinin de yardımıyla eve balkondan girdi.

İtfaiye aracının merdiveni ile ulaştıkları balkondan eve giren polis ekipleri, içeride Hatice A. ile karşılaştı. Kulaklarının duymadığını, bu nedenle kapıdaki sesleri işitmediğini ifade eden yaşlı kadın, eşinin de korona virüs hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Polis ekipleri, yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesi üzerine olay normale döndü.