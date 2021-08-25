banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Morutan resmen Galatasaray'da
Morutan resmen Galatasaray'da
Bir yangın da Kula'da!
Bir yangın da Kula'da!
Deterjanların içeriği değişsin
Deterjanların içeriği değişsin

Kula’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Kula ilçesinde çıkan yangında 100 dönümlük orman alanı zarar gördü. 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 25.08.2021, 18:04
Kula’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Kula ilçesinde çıkan yangında 100 dönümlük orman alanı zarar gördü. 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki ağaçlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 100 dönüm alanda etkili oldu. Yangında 5 arazöz, 9 itfaiye, 1 helikopter, 10 traktör, 9 jandarma ekibi, Salihli, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl’den gelen yaklaşık 60 personel ile 300 vatandaş, yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları da sürüyor.

Yorumlar (0)
31°
açık