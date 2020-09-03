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Küfür yüzünden tekmeli tokatlı kavga
KÜFÜR YÜZÜNDEN TEKME TOKATLI KAVGA
Asayiş 03.09.2020, 08:04
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Erzincan’da iki grup arasında küfür yüzünden çıkan tekmeli tokatlı kamera kameraya yansıdı.
Erzincan kent merkezinde akşam saatlerinde iki gurup arasında başlayan tartışma küfür edilmesi üzerine tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların savrulduğu kavga anı kameraya an be an yansıdı.
Kavgaya olay yerine yakın polis ekipleri kısa süre sonra müdahale ederek tarafları birbirinden ayırt etti.
Birbirlerinden davacı şikâyetçi olmayan kavgaya karışan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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