“Küfür” tartışması kanlı bitti, mekan önüne gelip kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde “küfür etme” meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahsın telefonla aradığı oğlu mekanın önüne gelip kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda oturan Ö.A.’nın, iddiaya göre küfürlü konuşması üzerine yan masada oturan A.K. sözlü olarak müdahale edince tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

A.K.’nın telefonla aradığı oğlu Ö.K., araçla gelerek 8 el ateş etti. Olayda Ö.A. ayağından yaralanırken, şüpheliler lüks bir araçla olay yerinden kaçtı. Kavga esnasında yüzünden ve silahla ayağından yaralanan Ö.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.