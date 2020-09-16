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Küfür ettiği için kendisini uyaran sokak satıcısını bıçaklayarak ağır yaraladı
ADANA’DA BİR KİŞİ TABLADA SUCUK VE KÖFTE EMEK SATIŞI YAPTIĞI SIRADA SOKAK ORTASINDA BAĞIRARAK KÜFÜR EDEN KİŞİYİ UYARINCA CANINDAN OLUYORDU. KÜFÜR EDEN ŞÜPHELİYİ UYARAN SOKAK SATICISI O KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANDI.
Asayiş 16.09.2020, 00:37
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Adana’da bir kişi tablada sucuk ve köfte emek satışı yaptığı sırada sokak ortasında bağırarak küfür eden kişiyi uyarınca canından oluyordu. Küfür eden şüpheliyi uyaran sokak satıcısı o kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Miraç Toprak, tablada sucuk ve köfte ekmek satışı yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişiyi bağırarak küfür ettiği için uyardı. Bunun üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, Miraç Toprak’ı karnından bıçaklayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar Toprak’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Toprak’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
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