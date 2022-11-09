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Kuduz teşhisi konulan çocuk hayatını kaybetti
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan 2 çocuktan biri olan ve Ankara’da tedavi altında bulunan M.E. hayatını kaybetti.
Asayiş 09.11.2022, 13:45
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan 2 çocuktan biri olan ve Ankara’da tedavi altında bulunan M.E. hayatını kaybetti.
Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 10 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve M.E. (12) yaralanmıştı. Ankara’ya sevk edilen çocuklardan M.E. hayatını kaybetti.