Kuduz hastalığından hayatını kaybeden çocuğun köyünde endişeli bekleyiş

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kuduz teşhisi konulan ve tedavi gördüğü Ankara’da hayatını kaybeden çocuğun köyündeki endişeli bekleyiş devam ediyor.

Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 10 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Mustafa Erçetin, tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Kuduz teşhisi konulan Erçetin’in cenazesi ailesine teslim edilirken, Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde ise korkulu bekleyiş devam ediyor.

İHA muhabirine konuşan Yüksel Erçetin, çocukların korkudan okula gidemediğini belirterek, “Yetkililerden isteğimiz bu köpeklere çare bulmalarıdır. Çocuğumu da bir ay önce köpek ısırmıştı. Şu anda dört aşısı yapılmış. Bu gün de son aşısıydı. Adilcevaz Onkoloji Hastanesine götürdüm. Şu an tedavisi yapılıyor ama biz korkuyoruz. Bu çocukta bir sorun çıkar diye korkuyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuklar okula gidemiyor. Mustafa Erçetin de bu gün vefat etti. Allah rahmet etsin” ifadelerini kullandı.

Cem Erçetin ise kuduz dolayısıyla yeğeninin vefat ettiğini belirterek, “Artık can kaybı verilmesini istemiyoruz. Yetkililer bu köpekleri toplasın. Çocuklar okula gitmiyor” dedi. Emir Oruçlu isimli çocuk da, köpek korkusundan dolayı okula gidemediğini söyleyerek, “Köpekler çocukları kovalıyor. Korkudan gidemiyoruz. Servis de var ama sokak köpekleri yine peşimize veriyor. Bir çare istiyoruz” diye konuştu.