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Kudüs’teki orman yangınında 25 bin dönüm alan kül oldu
İsrail işgali altındaki Kudüs’teki dağlık bölgede geçtiğimiz pazar günü çıkan yangında şu ana kadar 25 bin dönüm alan küle döndü.
Asayiş 17.08.2021, 16:18
İsrail işgali altındaki Kudüs’teki dağlık bölgede geçtiğimiz pazar günü çıkan yangında şu ana kadar 25 bin dönüm alan küle döndü.
İsrail işgali altındaki Kudüs’te bulunan dağlık bölgede 15 Ağustos’ta çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Kudüs’ün batısındaki Shoresh bölgesindeki devam eden yangın nedeniyle önlem olarak kasaba ve köylerde yaşayan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilirken, alevlerin şu ana kadar 25 bin dönüm alanı küle çevirdiği belirtildi. İsrail İtfaiye ve Kurtarma Kurumu yetkilisi Niso Guetta, "Rüzgarlar yangını yeni yerlere taşıyabileceği için birçok bölgede konuşlandık" ifadesini kullandı.Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.