Kudüs’te sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı

Kudüs’ün Neve Yaakov Mahallesi’ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kudüs’ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi’nde bulunan bir sinagogta silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan şüphelinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.