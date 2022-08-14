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Kudüs’te otobüse silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Filistin’in başkenti Kudüs’te İsraillilerin bulunduğu otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Asayiş 14.08.2022, 10:45
Kudüs’te otobüse silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Filistin’in başkenti Kudüs’te İsraillilerin bulunduğu otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İsrail polisi, Filistin’in başkenti Kudüs’te "Ağlama Duvarı" olarak adlandırılan Burak Duvarı yakınındaki otoparkta bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu. İsrail Polisi Sözcüsü Kan Eli Levy, “Terörist elimizde" dedi. Polis olayda 1’i hamile kadın olmak üzere 8 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrailli yetkililer, olayın bir terör saldırısı olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Yair Lapid ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin "teröristi yakalamak için çalıştığını" belirtmişti.

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