Kudüs’te 800’den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği 800’den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

İsrail polisinin eşlik ettiği 800’den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskınlarına devam ediyor. Kudüs’teki yerel kaynaklar, fanatik Yahudilerin İsrail polisinin koruması altında Meğaribe (Faslı) Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini bildirdi. Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde giren Yahudilerin, Talmudik ayinler yaparak, İsrail bayrağı salladıkları ve Filistinlileri kışkırttıkları belirtildi. Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskın sırasında İsrail güçlerinin bir Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Öte yandan İbrani takvimine göre 7 gün önce başlayan ve bugün sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı bahanesiyle fanatik Yahudi örgütler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa’ya yönelik çok büyük bir baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.