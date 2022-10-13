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Kudüs’te 7 günlük bebek İsrail güçlerinin gazlı müdahalesinden etkilendi
Kudüs’ün Ras al-Amud semtinde aralarında 7 günlük bir bebeğinde bulunduğu toplam 3 çocuk, İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
Asayiş 13.10.2022, 23:07
Kudüs’ün Ras al-Amud semtinde aralarında 7 günlük bir bebeğinde bulunduğu toplam 3 çocuk, İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
İsrail güçlerinin gazlı müdahalesi sonucu 1 bebek ölümden döndü. Kudüs’ün Ras al-Amud semtinde aralarında 7 günlük bir bebeğin de bulunduğu toplam 3 çocuk, İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi. İsrail güçlerinin, Ras Al-Amoud semtinde bir eve baskın düzenlediği sırada göz yaşartıcı gaz attığı ifade edildi. Gazdan etkilenen 7 günlük bebeğe ambulansta müdahale edildiği görüldü.