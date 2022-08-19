Küçükçekmece’deki kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece’de Halkalı’da iki grup arasında çıkan kavgada yeni detaylar ortaya çıktı. Kavganın, bir grubun mülkiyeti site yönetimine ait olan kafeyi sürekli rahatsız etmesi üzerine çıktığı öğrenildi. Olayda 21 kişi, silah, bıçak ve darp yaralanırken, 21 kişi de gözaltına alındı.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesindeki alışveriş merkezi, ofis ve dairelerin bulunduğu sitedeki bir kafede dün saat 15.00 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre bir grup, mülkiyeti siteye ait olan kafeye gelerek içeride müşteriler olduğu halde sürekli rahatsız ettiği ve gürültü yaptıkları gerekçesiyle, site yönetimi tarafından uyarılar yapıldı. Bunun sonucunda iki taraf arasında husumet oluştu.

Ancak uyarıları dikkate almayan grup, son seferinde geldiklerinde yine müşteriler içinde olduğu halde masaya vurup bağırmaya başladı. Bunun üzerine kafe yöneticisi Halil Doğuç ve site yöneticisi Burhan İnan ile grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle kafe çalışanları ile gelen grubun diğer şahısları birbirlerini darp etmeye başladı.

Sopa, bıçak ve silahların da çekildiği kavgada site yönetimi ile kafe çalışanlarından 15 kişi yaralanırken diğer gruptan da 6 kişi olmak üzere her iki taraftan toplam 21 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, etraftaki diğer kafeler ile cadde trafiğe kapatıldı. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından polis, olaya karıştığı tespit ettikleri şahısların iş yerlerinde arama yaptı. Olay yerinde ve üst aramalarında 4’ü ruhsatlı, 5’i ruhsatsız 9 adet tabanca 34 adet kovan ile 2 adet bıçak ele geçirildi. Her iki gruptan toplam 21 kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Öte yandan kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde, kafe önündeki kavgada tarafların sopa tekmeyle birbirlerine vurduğu ve daha sonra silahların patladığı görülüyor.