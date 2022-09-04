Küçükçekmece’deki kafe kavgası olayında yeni gelişme

Küçükçekmece’de geçtiğimiz ay bir kafede çıkan ve 21 kişinin yaralandığı, 23 kişinin tutuklandığı kavga olayında yeni gelişme yaşandı. Kavgaya karışan ve olay sonrası sosyal medya üzerinden tehditler savuran şüpheliye yönelik yapılan operasyonda şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin kaldığı ev ve kullandığı araçtan çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Merkez Mahallesi’ndeki bir kafede 18 Ağustos’ta çıkan, 21 kişinin yaralandığı, 23 kişinin tutuklandığı kavganın ardından sosyal medyadan tehditler savuran S.T.’nin (27) yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde Küçükçekmece’de 4 farklı adres ve bir araçta 1 Eylül’de arama yapıldı. Aramalarda 4 av tüfeği, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, havalı tüfek, çelik yelek, kütüklük, 2 tabanca aparatı, bin 575 adet 9.19 milimetre fişek, bin 747 adet 7.62 milimetre fişek, 190 boş kovan, 416 kartuş, 10 şarjör ve el telsizi ele geçirildi.

Tehdit içerikli paylaşımları yaptığı belirlenen S.T. ile yanındaki E.T. (41) gözaltına alındı. S.T. hakkında “Kasten Öldürme” suçundan yakalama kararı olduğu da tespit edildi. Şüphelilerden E.T., sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılırken, şüpheli S.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.