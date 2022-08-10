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Küçükçekmece’deki cinayetin detaylar belli oldu

Küçükçekmece’de gece işlenen cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Restoranda çalışan 20 yaşındaki gencin, sigara içmemesi için uyardığı müşterinin oğlu tarafından vurulduğu belirlendi.

Asayiş 10.08.2022, 16:08
Küçükçekmece’deki cinayetin detaylar belli oldu

Küçükçekmece’de gece işlenen cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Restoranda çalışan 20 yaşındaki gencin, sigara içmemesi için uyardığı müşterinin oğlu tarafından vurulduğu belirlendi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen cinayetin detayları ortaya çıktı. Alkollü mekana gelen bir müşteri, içerde sigara içmek istedi. Ancak çalışan Doğukan Aslan (20) ‘içerde sigara içmenin yasak’ olduğu uyarısında bulundu.

Müşteri ile Aslan arasında tartışma çıktı. Daha sonra mekan sahibi, çalışan ile müşteri dışarı çıkıp tartışmaya devam etti. Bu sırada müşteri oğlunu arayıp gelmesini söyledi. Motosikletle gelen müşterinin oğlu, silahla 20 yaşındaki Doğukan Aslan’ı vurdu.

Saldırgan kaçarken, Aslan kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan silahın patladığı sırada kaldırımdan geçen vatandaşları kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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