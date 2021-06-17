Küçükçekmece’deki ambalaj fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Küçükçekmece Halkalı’da bulunan bir ambalaj fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 00.00’da Küçükçekme Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan ambalaj üretim fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.