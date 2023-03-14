Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada çökme yaşandı

Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar, yola ve yan binanın bahçesine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Yeni Bülbül Sokak’ta kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltılan 3 katlı binanın yıkımı sırasında, yapının bir kısmında çökme meydana geldi. Yıkımda binadan kopan parçalar yola ve yan bahçeye düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri ise binada kimsenin olup olmadığını öğrenmek için kontrol yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda sokak, çökme nedeniyle kapandı. Belediye ekipleri ise sokağı açmak için çalışmalara başladı.

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ile İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Bambal, olay yerine gelerek incelemede bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Kaymakam Turan Bedirhanoğlu, "Yıkımı yapılan bina ile alakalı bir durum. Şu ana kadar bize intikal eden bir şey yok. Yıkım ruhsatı almış bir yer, yıkım yapıyor şu anda. Şu an arkadaşlar tespitleri yapıyorlar, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yıkımı tamamlanacak" dedi.

Öte yandan, bir kısmı çöken bina havadan görüntülendi.