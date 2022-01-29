Küçükçekmece’de yangın paniği: 6 kişi binada mahsur kaldı

Küçükçekmece’de 6 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan 1’i çocuk 6 kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1’i çocuk 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Olay Küçükçekmece Cennet Mahallesi, Zafer Sokak üzerinde 14.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir apartmanın 3. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dairede yaşayan 1’i çocuk 6 kişi içeride mahsur kaldı. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan 6 itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1’i çocuk 2 kişinin ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olay sonrası dairede hasar oluştu.

“Uzatma kablosundan dolayı çıkmış”

Kağan Dağ, panik olduklarını belirterek, “Dışarı çıktım döndüğümde bir patlama sesi duydum. İtfaiye ekipleri geldi. Yabancı arkadaşlar kalıyormuş.

Uzatma kablosundan dolayı çıkmış yangın. Diğer taraflara da sıçramış” dedi.