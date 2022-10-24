Küçükçekmece’de üniversitedeki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Küçükçekmece’de bir inşaatın isnat duvarında yaşanan çökme nedeniyle yan tarafta bulunan özel üniversiteye ait bina da kısmen çökmüştü. Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sefaköy Gültepe Mahallesi Halkalı Caddesi’nde bulunan inşaatın istinat duvarında çökme meydana gelmiş, şantiyenin yan tarafından bulunan özel bir üniversitede de kısmi olarak çökme meydana gelmişti. Çökmeyle birlikte 71 öğrencinin olduğu bir yurt, 6 bina ve 128 daire tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.