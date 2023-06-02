Küçükçekmece’de tehlikeli yolculuk kamerada: Benzini biten motosikleti ayağıyla itti
KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİ'DE BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BENZİNİ BİTEN BAŞKA BİR MOTOSİKLETİ BENZİN İSTASYONUNA KADAR AYAĞIYLA İTTİ. HEM KENDİ HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI TEHLİKEYE ATAN SÜRÜCÜLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERAYA YANSIDI.
Küçükçekmece İkitelli’de bir motosiklet sürücüsü benzini biten başka bir motosikleti benzin istasyonuna kadar ayağıyla itti. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücülerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Olay dün öğle saatlerinde İkitelli Olimpiyat stadı yolu üzerinde meydana geldi. Görenleri şaşkına çeviren olayda motosiklet sürücüsü benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla iterek benzin istasyonuna kadar götürmeye çalıştı. Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yolculuk yapan şahıslar hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan olay başka bir sürücü tarafından ise cep telefonu ile kaydedildi. Bir süre devam eden yolculuk esnasında motosiklet sürücüsünün sol tarafından geçen diğer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda eliyle işaret yaparak uyarması dikkat çekti.