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Küçükçekmece’de taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece’de kozmetik ürünleri satan dükkan içinde iki kız çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş 17.06.2022, 10:18
Küçükçekmece’de taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece’de kozmetik ürünleri satan dükkan içinde iki kız çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yaşanmıştı. 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girmiş ve burada Metin A., isimli şahıs tarafından fiziki olarak taciz edildiği ileri sürülmüştü. Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istemişti.

Gözaltına alınan şüpheli Metin A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli dükkan içinde iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

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