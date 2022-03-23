Küçükçekmece’de süratli sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Küçükçekmece’de, süratli olduğu ileri sürülen sürücü kontrolü kaybederek iki araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Hürriyet Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, süratli şekilde Basın Ekspres istikametine giden Sedat Topkaya, idaresindeki 34 CON 834 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşaktan dönen İnan Gerçek’in kullandığı 34 GN 4551 plakalı panelvan araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gerçek’in kullandığı araç savrularak başka araca çarptı. Kazada panelvan aracın sürücüsü ile yanındaki yolcu Kasım Gerçek yaralandı, Sedat Topkaya ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Alkolmetreye üflemeyen sürücü Sedat T, ise ifadesi ve kan örneği alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle trafikte yaklaşık 2 saat aksama yaşandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.