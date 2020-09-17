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Küçükçekmece’de sitenin istinat duvarı çöktü
KÜÇÜKÇEKMECE’DE KONUTLARIN BULUNDUĞU SİTENİN ETRAFINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ. HERHANGİ BİR YARALANMA VEYA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN SİTENİN DUVARINDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU. OLAY, DÜN SAAT 18:00 SIRALARINDA SEFAKÖY FEVZİÇAKMAK CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN BİR SİTEDE MEYDANA GELDİ. ALINAN BİLGİYE GÖRE, KONUTLARIN BULUNDUĞU SİTENİN İSTİNAT DUVARI HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPLE ÇÖKTÜ. HERHANGİ BİR CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMAZKEN ÇÖKEN DUVAR NEDENİYLE SİTE ÇEVRESİNDEKİ AĞAÇLIK ALANDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU. OLAY YERİNE GELEN BELEDİYE VE İTFAİYE EKİPLERİ ENKAZ ÇALIŞMASI BAŞLATIRKEN OLAY YERİNE TEDBİR AMAÇLI AMBULANS DA SEVK EDİLDİ. EKİPLER DUVARIN ÇÖKTÜĞÜ ALANI ŞERİTLERLE ÇEVİREREK ÇALIŞMALARINI GECE BOYUNCA DA SÜRDÜRÜYOR.
Asayiş 17.09.2020, 03:12
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Küçükçekmece’de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı çöktü. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken sitenin duvarında büyük hasar oluştu.
Olay, dün saat 18:00 sıralarında Sefaköy Fevziçakmak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, konutların bulunduğu sitenin istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çöken duvar nedeniyle site çevresindeki ağaçlık alanda büyük hasar oluştu. Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri enkaz çalışması başlatırken olay yerine tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi. Ekipler duvarın çöktüğü alanı şeritlerle çevirerek çalışmalarını gece boyunca da sürdürüyor.
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