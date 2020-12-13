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Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı
Küçükçekmece’de gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Asayiş 13.12.2020, 04:13
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Küçükçekmece’de gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.Olay, saat 02:00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, eli silahlı bir grup, ismi öğrenilemeyen bir kişiye sokak üzerinde silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs olayı gören vatandaşlar tarafından taksiye bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler otomobillerine binerek kayıplara karıştı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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