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Küçükçekmece’de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış sabah saatlerinde Küçükçekmece’de etkili oldu.

Asayiş 12.06.2022, 09:12
Küçükçekmece’de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış sabah saatlerinde Küçükçekmece’de etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış İstanbul’da etkili oldu.

Sabah saatlerinde Küçükçekmece’de etkili olan yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan kimisi yağmurluk giydi, kimisi de şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Yollarda su birikintisi oluştu. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur