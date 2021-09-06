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Küçükçekmece’de rüzgara dayanamayan ağaç gövdesinden kırıldı

İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar, Küçükçekmece’de bir ağacın gövdesinden kırılmasına neden oldu. Ağaç, yolda bulunan iki aracın üstüne düşerek hasar oluşturdu.

Asayiş 06.09.2021, 20:08
Küçükçekmece’de rüzgara dayanamayan ağaç gövdesinden kırıldı

İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar, Küçükçekmece’de bir ağacın gövdesinden kırılmasına neden oldu. Ağaç, yolda bulunan iki aracın üstüne düşerek hasar oluşturdu.

İstanbul’da gün boyunca etkili olan rüzgar, akşam saatlerine doğru etkisini arttırdı. Küçükçekmece İkitelli’de yol kenarında bulunan bir ağaç kuvvetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden kırılarak yola devrildi. Ağaç yolda bulunan iki aracın üstüne düşünce araçlarda hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen ağaç belediye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

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