Küçükçekmece’de piyanist tartıştığı kadını karnından bıçaklayarak öldürdü

Küçükçekmece’de, çeşitli mekanlarda piyanistlik yapan Oktay Konak isimli kişi, arkadaşlık ettiği 33 yaşındaki kadını karnından bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan piyanist ise tutuklandı.

Olay, 19 Eylül Pazar günü Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Küçükçekmece’de çeşitli mekanlarda serbest piyanistlik yapan Oktay Konak (35), sabah saatlerinde Filiz Akgöz’ün (33) çalıştığı işyerine gidip buluştular. İkisi daha sonra taksiyle Konak’ın kaldığı eve doğru gittikleri sırada aralarında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında sinirlenen piyanist Konak, birlikte bindikleri taksiden inerek, başka bir taksiyle Atatürk Mahallesi’ndeki bir sitedeki evine gitti. Bir süre sonra Filiz Akgöz de Konak’ın kaldığı eve geldi. İkili arasında yolda başlayan tartışma evde tekrar başlayarak, şiddetlendi. Tartışma kavgaya dönüşürken, Akgöz kavga sırasında karnından aldığı bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Oktay Konak’ı gözaltına aldı.

Hastanede hayatını kaybeden kadının cesedi adli tıp kurumuna götürüldü.

Şüpheli olarak gözaltına alınan piyanist Oktay Konak ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan zanlı Konak, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akgöz’ün geçtiğimiz mayıs ayında Oktay Konak’tan kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıkan Piyanist Konak; "Tartışma alevlenince elince bıçak vardı. Sakinleştirmeye çalıştım bıçağı karnına sapladı. Yarasına tampon yaparak 112’yi aradım" dediği ileri sürüldü.

(MT-ZA-