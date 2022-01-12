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Küçükçekmece’de MS hastasının robot süpürgesini çaldılar

Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz 3 hırsız girdiği evden MS hastası kadının temizlik robotu ile engelli oğlunun cep telefonunu çaldı. Hırsızların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 12.01.2022, 09:31
Küçükçekmece’de MS hastasının robot süpürgesini çaldılar

Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz 3 hırsız girdiği evden MS hastası kadının temizlik robotu ile engelli oğlunun cep telefonunu çaldı. Hırsızların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Ocak Cuma günü Küçükçekmece Yeni Mahallede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kapüşonlu üç şahıs, mahallede bir süre keşif yaptı. Daha sonra 6 katlı binanın kapılarını yoklayıp, ikinci kattaki dairenin kapısının kilitli olmadığını fark edince hemen içeriye girdi.

Dakikalar içinde 25 bin TL’lik eşya çaldılar

Eve giren hırsızlar, içerde yatanları görünce sessizce Şengül Namlı’nın çantasındaki parayı, daha sonra odada yatan 21 yaşındaki engelli oğlu Mustafa Namlı’ya ait telefon, tablet ile başka bir telefonu çaldı. Evde aramaya devam eden hırsızlar, MS (Multiple Skleroz) hastası anne Şengül Namlı’nın temizlik yaparken kullandığı robot süpürgeyi aldı. Toplamda 25 bin TL değerinde eşya ve para çalan hırsızlar dakikalar içinde uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Çantasını evin kapısında görünce hırsızlık olduğunu fark etti

O sırada markete giden anne Şengül Namlı, eve döndüğünde çantasının evin kapısında olduğu ve kapının açık olduğunu görünce durumu fark etti. Uyuyan oğlu ve eşine seslenen kadın, hırsızlık olduğunu söyledi. Daha sonra kadın polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde parmak izi ve sokakta güvenlik kamerası çalışması yaptı. İncelemenin ardından polislerine hırsızları yakalamak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

"Yeni aldığım 10 bin TL değerindeki süpürgeyi çaldılar"

Olayla ilgili konuşan anne Şengül Namlı, “O akşam maaşımı almıştım. Bir kısmını kredi kartını borcunu ödemek için üzerime aldım. Dışarı çıktım, kapıyı kilitlemedim. Eşim bir odada, çocuklar kendi odalarında ben de yatak odasındaydım. Maaşımın büyük bir kısmı evdeydi. Dönüşte geldiğimde apartmanın içinde kol çantam, çocukların montu vardı, eyvah dedim eve hırsız girdi. Nitekim kapı açıktı. Eşime ve çocuğa seslendim eve kalkın, eve hırsız girmiş yok dediler. Ama yastığımın altında telefonu nasıl almışlar dedi. Yatak odası darmadağınıktı, çekmeceler boşalmış, maaşım alınmış. Cep telefonu, tablet ve salona baktım ama derli topluydu. Meğerse yeni aldığım robot vardı onu almışlar. Ben MS hastasıyım, temizlik yaptığım zaman atak geçiriyorum ve belden aşağı tutmuyor. Onun için 15 gün önce almıştım. Her şeyimiz yeniydi. İki tane cep telefonu, tablet, maaşımın büyük bir kısmı, 10 bin TL değerindeki robot süpürge yani toplamda 25 bin TL değerindeki bir zararımız oldu” diye konuştu.

Kadın daha sonra hırsızlardan şikayetçi olurken, hırsızların sokağa araçla gelişi ve kaçışları ile bina içindeyken güvenlik kamerasına yansıdı.

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